طبيب أنغام يكشف عن خروجها من المستشفى وتفاصيل حالتها وعودتها للحفلات

قال الدكتور أكرم العدوي أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني والطبيب المعالج للفنانة أنغام، إن المطربة الشهيرة غادرت المستشفى اليوم وحالتها لا تحتاج إلى تدخل جراحي جديد.

تحاليل أنغام مطمئنة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن التحاليل الخاصة بالنجمة أنغام مطمئنة، وسوف تستعيد عافيتها خلال أيام قليلة.

وأوضح أن أنغام ستعود للحفلات قريبا بعد استعادة عافيتها، قائلًا “حاليا لا تواجه أي مشكلات صحية تعيقها عن الغناء في أي وقت؛ وقرار عودتها للغناء هو قرارها الشخصي؛ وليس للطب تدخل فيه”.

وكانت الفنانة أنغام، قد تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا خضعت بسببها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، وحدثت لها بعض المضاعفات نتيجة الجراحة وهي التصاق في الأمعاء الأمر الذي اضطرها للخضوع لجراحة أخرى، واكد طبيبها أن هذا أمرًا طبيعيًا ووارد حدوثه.

أول حفل لأنغام بعد الجراحة

وأعلنت الصفحات الخاصة بأنغام، عن موعد أول حفل لها بعد خروجها من المستشفى والمقرر يوم 3 فبراير المقبل، على مسرح ماركي في كايرو فيستيفال.