الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الإسكان» تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

قال المهندس حاتم حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنًا البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح، معقبًا:"ستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين".

 

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC"، الأربعاء، أنه يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، وعملة السداد في حالة قطع الأراضى الأكثر تميزاً، نسبة الاستكمال خلال شهر لقطع الأراضى المتوسطة والمميزة، مع إرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب.

 

وشدد على ضرورة أن تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، وأعلى نسبة استكمال فيما يخص قطع الأراضي "المتوسطة – المميزة"، وفى حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة بين المتقدمين".

 

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الإسكان تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل طرح تكميلي والخاص بمدن الصعيد  ، موضحا أنة كان هناك  طرح تم فى 26 يونية 2022 بمدن الصعيد 3500 قطعة وتقدم عليها اكثر من 40 الف طلب وكان هانك سدد جدية الحجزوتم طرح تكميلي فى مدن الصعيد.

 

واختتم: "الطرح التكميلي يتم نزولة فى الجرائد القومية  وسنبدأ بجدية الحجز".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

إسرائيل ترحّل صلاح الحمورى إلى فرنسا الأسبوع المقبل

«الإسكان» تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل

محافظ أسوان يضبط سائق أثناء غسل شاحنة بمدخل الكوبرى الملجم

الجنايات تواصل نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة والفساد.. اليوم

4 أشقاء يقتلون نجل عمهم أمام منزله بسبب خلافات بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى