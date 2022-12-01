قال المهندس حاتم حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنًا البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح، معقبًا:"ستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين".

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC"، الأربعاء، أنه يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، وعملة السداد في حالة قطع الأراضى الأكثر تميزاً، نسبة الاستكمال خلال شهر لقطع الأراضى المتوسطة والمميزة، مع إرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب.

وشدد على ضرورة أن تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، وأعلى نسبة استكمال فيما يخص قطع الأراضي "المتوسطة – المميزة"، وفى حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة بين المتقدمين".

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الإسكان تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل طرح تكميلي والخاص بمدن الصعيد ، موضحا أنة كان هناك طرح تم فى 26 يونية 2022 بمدن الصعيد 3500 قطعة وتقدم عليها اكثر من 40 الف طلب وكان هانك سدد جدية الحجزوتم طرح تكميلي فى مدن الصعيد.

واختتم: "الطرح التكميلي يتم نزولة فى الجرائد القومية وسنبدأ بجدية الحجز".