حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس، أن تسيطر الأجواء الدافئة على القاهرة الكبرى وأغلب المحافظات، مع استمرار الشعور ببرودة الطقس مساءً.

وينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية مساءً مع استمرار ارتداء الملابس الخريفية طوال اليوم مع استمرار الطقس الدافئ.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس ١ ديسمبر ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، أن يعم الدفء في ساعات ذروة النهار على أغلب مناطق الجمهورية بسبب عودة ظهور الشمس، ما عدا مناطق من شمال الدلتا وسواحل الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح تظهر السحب المتقطعة أحيانًا، بينما يكون الطقس في الصعيد بشكل عام حار معتدل وبارد ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الأقمار الصناعية الخاصة بها رصدت هدوء سرعات الرياح ومتغيرة الاتجاه على كافة الأنحاء تقريبًا.

كما حذرت من استمرارة الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأشارت خرائط الطقس إلى تأثير الغطاء السحابي على جنوب البلاد، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، مع توقعات بتهيأ فرص الأمطار على بعض المناطق من سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ، ومن جهة أخرى على بعض مناطق شرم الشيخ وبعض مناطق جنوب البحر الأحمر، ولكنها لا تستمر لأوقات كثيرة وغير مؤثرة بشكل كبير على الحركة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى والصغرى

القاهرة 24 15

6 أكتوبر 23 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 23 16

المنصورة 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 14

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

شلاتين 30 20

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 15

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 14

السلوم 20 09

سيوة 23 10

العريش 22 16

رفح 22 16

الطور 25 16

كاترين 19 07

رأس سدر 25 14

نخل 23 07

طابا 22 15

نويبع 24 14

حلايب 27 20

شرم الشيخ 27 19