جوليان ألفاريز.. بائع بيتزا أنقذ رقبة ميسى

لقد عانيت صغيرًا أرهقني الفقر وقلة ذات اليد، لم يجد والدي المال لإطعامي أنا وأشقائي.. كلمات اعتدناها من لاعبي كرة القدم عن حياتهم الأولى، وكيف استطاعوا العبور بأسرهم إلى حياة الرفاهية بعد معاناتهم.

بطلنا اليوم لم يكن ممن عانوا في طفولتهم أو تذوقوا مرارة الحياة ومآسيها، فهو لم يحارب فقرًا أو جوعًا ولم يكن ممن أرهقتهم الحياة بأزماتها وصعابها.. لكنه اختار أن يحارب على أحلامه حتى الرمق الأخير.. لقب لاعبنا هو العنكبوت، فمن هو ذلك الطفل؟ وما هي قصته؟

نشأة العنكبوت



جوليان ألفاريز، من مواليد 31 يناير 2000، ولد في بلدية كالتشين التابعة لمدينة قرطبة غرب بيونيس أيريس.



عائلة ألفاريز كانت من الطبقة المتوسطة في المجتمع، وهو واحد من 3 أبناء لجوستافو وماريانا ألفاريز.

نشأ ألفاريز مع شقيقيه رافائيل وأجو في بلدية كالشين، موطنهما، وعاش طفولة سعيدة برفقتهما.

جوستافو ألفاريز، والد جوليان، كان يعمل قائدًا لشاحنة مقطورة من أجل إطعام عائلته، فيما كانت والدته تعمل كمدرسة متخصصة في رعاية الأطفال لمرحلة التعليم قبل المدرسي.

التحق جوليان رفقة إخوته بمدرسة ريفيرا إندارتي الإبتدائية ببلدته، وأمتاز بالذكاء وتصدر الترتيب على فصله في جميع المواد.

«كان هادئً جدًا ولديه سلوك جيد كانت مهتمًا بالتربية البدنية لرغبته في أن يصبح محترفًا يوم من الأيام» باتريشيا، سكرتيرة مدرسة ريفيرا إندارتي الابتدائية.



بائع بيتزا أنقذ رقبة ميسي



جوليان أراد لعب كرة القدم في طفولته مثله مثل باقي أطفال جيله، فاتجه والديه إلى رجل يدعى هوجو رافائيل فاراس، اعتاد بيع البيتزا والخبز، بجانب عمله كموظفًا في بلدية المدينة.

رافائيل فاراس كان يملك في ذلك الوقت مدرسة كرة قدم صغيرة في المدينة، وأخبراه والدا جوليان ألفاريز برغبة نجليهما في لعب كرة القدم

«بالإضافة إلى كونه لاعبًا جيدًا، كان طفلًا ممتازًا ومتواضعًا جدًا؛ طريقة حبه لكرة القدم لا تصدق» رافائيل فاراس عن جوليان ألفاريز.

منذ سن الرابعة بدأ ألفاريز في تكوين مصيره كلاعب كرة قدم، وسجل له والداه في مدرسة فوتورا إستريليات لكرة القدم، لرعايته من قبل هوجو رافائيل فاراس، والذي كان يدير المدرس آنذاك.



رافائيل فاراس رأى شيئًا مختلفًا في جوليان وعامله بشكل خاص عن باقي زملائه، وبعد 3 سنوات فقط من انضمامه للمدرسة بدأ جوليان في منافسة أطفال في مراحل عمرية أكبر، ومنافستهم بالكتف للحصول على الكرة.



مدرسة فوتورا إستريليتا كان لها علاقات وثيقة بأكاديمية كلوب أتلتيكو كالتشين، ووقع كشافو الأكاديمية في حب طريقة لعب جوليان واتصلوا بفاراس من أجل الصبي صاحب الـ7 أعوام.



هوجو رافائيل فاراس لعب دورًا جديدًا في مسيرة جوليان وأقنع والديه بحاجة نجلهما إلى التركيز أكثر على كرة القدم، وبالفعل انتقل لأكاديمية كالتشين.



وبدأ نجم جوليان في البزوغ على الأطفال في فئته العمرية، وبات أفضل لاعبًا في الأكاديمية.

وتبع هوجو رافائيل فاراس الطفل إلى أكاديميته الجديدة لمساعدته على الاستقرار في النادي الجديد، وكان يمنحه جلسة تدريبية إضافية.

وحصد اللاعب في سن الثامنة على جائزة أفضل لاعب في مرحلته العمرية.



وواصل ألفاريز تألقه في المراحل العمرية المختلفة، حتى تم تصعيده للفريق الأول بناديه، ومن ثم الانتقال لريفر بليت تحت 20 عامًا ومنه إلى فريق الرديف ثم الفريق الأول في يناير 2019.

وقضى ألفاريز 3 سنوات في ريفر بليت سجل خلالهم 54 هدفًا في 122 مباراة قبل أن يجذب أنظار بيب جوارديولا ويضمه لكتيبة مانشستر سيتي في مطلع العام الجاري.

«عندما يكون أمام المرمى تنبعث منه رائحة تسجيل الأهداف، والهدف يستحق الكثير من المال ويكلف الكثير أيضًا» بيب جوارديولا عن التوقيع مع جوليان ألفاريز.



جزء من رد الجميل

جوليان ألفاريز في سن الـ20 اشترى شاحنة لمعلمه، وطلب من والده تقديمها له كهدية.



ووجه والد ألفاريز رسالة لفاراس نقلًا عن نجله: « جوليان أرسل لك هذا، بإمكانك قيادتها بسهولة وتوصيل بضائعك».

هوجو رافائيل فاراس مع هدية جوليان ألفاريز

«لم أطلب أي شيء من جوليان، حتى هذه السيارة، فقط اكتفيت بقميص ريفر بليت موقعًا باسمه، لقد ساعد الكثيرين ولم ينس جذره» هوجو رافائيل فاراس عن جوليان ألفاريز.

جوليان جوستافو ألفاريز، هو الطفل بطل قصتنا الذي حلم باللعب بجوار ميسي، وتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم، والآن وبعد 11 عامًا من أمنيته يساهم في تأهل منتخب بلاده لثمن نهائي مونديال قطر 2022، ويساهم في إنقاذ أسطورته ومثله الأعلى، ليونيل ميسي، من توديع المونديال مبكرًا.

الرجل العنكبوت جاهز دائمًا

اعتاد جوليان ألفاريز الاحتفال بتسجيل الأهداف بمد ذراعيه على نطاق واسع ويمد إبهامه والسبابة والإصبع الصغير مثل الرجل العنكبوت

واستمد جوليان ألفاريز احتفاله من اللقب الذي أطلقته عليه عائلته منذ صغره.



«منذ أن كان صغيرًا أطلق عليه الجميع اسم العنكبوت» آجو شقيق جوليان عن تلقيب شقيقه باسم العنكبوت

«بعض أصدقائي اقترحوا علي ذلك الاحتفال لأن لقبي هو العنكبوت وفعلته» جوليان ألفاريز عن سبب احتفاله.



احتفال جوليان ألفاريز

«ليونيل ميسي فريد من نوعه، اللعب بجواره شرف».. من هو مثلك الأعلى؟ ميسي.. هكذا كان الحوار المقتضب مع مهاجم فريق أتالايا الأرجنتيني قبل 11 عامًا من الآن لكن تحول الأمر من أمنية حتى أصبح نفسه أسطورة يلعب بجوار ميسي

ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين كانا على شفا توديع كأس العالم الأخير لأسطورة بلاد التانجو، لكن ألفاريز وقبله ماك أليستر منحا أرجنتينا الانتصار وتصدر المجموعة إلى دور الـ16 من المونديال.

والآن.. وبعد أن حقق ألفاريز حلمه المنشود باللعب في كأس العالم وبجوار مثله الأعلى “ميسي” وأنقذ رقبته من انتقادات كانت ستذبحه إذا ودعت الأرجنتين المونديال، فميسي مدين بشكر للرجل الذي آمن بألفاريز، بائع البيتزا الذي آمن بموهبته وقاده لمزاملة ميسي في فريق واحد.. هوجو رافائيل فاراس، مدرب ألفاريز الأول.