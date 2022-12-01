ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 1-12-2022

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا جديدا بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يستفيد من تراجع قيمة الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري، 1475 جنيها، كما ارتفعت قيمة الجنيه الذهب وباقي أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24: بيع 1,691 جنيها شراء 1,703 جنيهات.

سعرالذهب عيار 22: بيع 1,550 جنيها شراء 1,561 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: بيع 1,480 جنيها شراء 1,490 جنيها.

سعر عيار 18: بيع 1,269 جنيها شراء 1,277 جنيها.

سعر عيار 14: بيع 987 جنيها شراء 993 جنيها.

سعر عيار 12: بيع 846 جنيها شراء 851 جنيها.

سعر الأونصة: بيع 52,603 جنيهات، وشراء 52,959 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: بيع 11,840 جنيها شراء 11,920 جنيها.

سعر الكيلو: بيع 1,691,429 جنيها شراء 1,702,857 جنيها.

سعر الذهب في سوق المال

أسعار الذهب عيار 24 - 1,398 جنيه $56.95

سعر الذهب عيار 22 - 1,282 جنيه $52.21

أسعار الذهب عيار 21 - 1,224 جنيه $49.83

أسعار الذهب عيار 18 - 1,049 جنيه $42.71

سعر الذهب عيار 14 - 815.70 جنيه $33.22

سعر الذهب عيار 12 - 699.17 جنيه $28.48

سعر الذهب عيار 9 - 524.38 جنيه $21.36

أسعار أوقية الذهب 43,488 جنيه $1,771

أسعار جنيه الذهب 9,789 جنيه $398.67

أسعار كيلو الذهب 1,398,342 جنيه $56,952

سعر الذهب العالمي

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم مدفوعا بخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أعلن للأسواق بأن ديسمبر قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس وليس 75.

وسجلت أسعار الذهب بالمعاملات الآجلة ارتفاعًا جاوز 2%، لتصل لمستويات 1,783 دولار للأوقية. وسجل الذهب بالمعاملات الفورية ارتفاعًا بـ 1.09% عند الساعة 1,768 دولار للأوقية.