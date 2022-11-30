الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة الأزهرى: هذه محرمات سهلتها مواقع التواصل الاجتماعى

أسامة الأزهرى
أسامة الأزهرى

قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن اللقاء المباشر يمنع استسهال السباب والشتائم.

وأضاف خلال برنامج مساء "DMC"، أن الإنسان عندما يكون في تواصل اجتماعى مباشر وتلتقي الأعين يكون هناك شيء من الحياء والخجل ويخجل أن يسيء للإنسان في عينه.

من يشهر بالخلق يعامله الله بالمثل ويفضحه

وأوضح الأزهري أنه عندما يختبئ الإنسان خلف الشاشة ولا يرى الشخص الآخر ويأمن أنه لا يرى أحد سبابه وشتائمه، يكون هذا سهلًا له أن ينطلق دون أى ضابط أو خلق أو حياء في السباب.

ولفت إلى أن هناك طوفانًا هائلًا ومنظومة متكاملة في الغيبة والتشكيك وتسطيح المعرفة وغياب التثبت واستسهال الشتائم وتدنى النواحى الأخلاقية في التعامل ونرى صورًا من الشتائم الخارجة على أي إطار على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن من يشهر بالخلق يعامله الله بالمثل ويفضحه.

لا يجب تتبع الإنسان سوءات الناس ونشرها

وتابع: "نريد إطلاق دعوة تحذر من أن يكون الإنسان فاحشًا أو متفحشًا، هناك أحاديث نبوية عديدة تحذر من الفحش، فإذا سبّك أحد لا ترد عليه السباب، ولا تقابل السباب بالسباب، ولا يجب أن يتبع الإنسان سوءات الناس وينشرها".

مواد متعلقة

عالم مصريات: الهوية ليست باللغة أو الديانة ولكنها بالأرض والأصل

نجلة الفنانة ماجدة تكشف كواليس تبرعها بمقتنيات والدتها لحملة «لن يضيع»

وزيرة الثقافة: احتفالات العائلة المقدسة تراث وثروة قومية يجب الحفاظ عليها

ناقد تونسى: نسور قرطاج قدموا أداءً متميزًا أمام فرنسا

أستاذ إعلام بيئى: من المهم الاستمرار فى التوعية بالتغيرات المناخية

«تأشيرة صداقة» تسمح للمصريين بأداء العمرة (التفاصيل كاملة)

آخر موعد للتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وقيمة غرامات التأخير

عبدالمجيد محمود يشكر السيسى: «تكريم غير متوقع.. ورؤية الرئيس سباقة دائمًا»

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«شديدة العدوانية».. ماكرون ينتقد إجراءات أمريكية لخفض التضخم

4 أشقاء يقتلون نجل عمهم أمام منزله بسبب خلافات بالقليوبية

مستفيدون من «حياة كريمة»: تنتشل الأسر الفقيرة من الغلاء

بعد تأهل الأرجنتين وبولندا وأستراليا.. مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى