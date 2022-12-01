محافظ أسوان يضبط سائق أثناء غسل شاحنة بمدخل الكوبرى الملجم

عقب قيامه بجولة ميدانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وأثناء عودته بمدخل كوبري أسوان الملجم ضبط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أحد سائقي شاحنات النقل الثقيل، وهو يقوم بإجراء عملية غسيل السيارة والمقطورة الملحقة بها مما يسبب أضرار بالغة لطبقة الأسفلت التي قامت الدولة بصرف ملايين الجنيهات عليها، بالإضافة إلى تسبب ذلك في تعطيل الحركة المرورية.

وكلف محافظ أسوان إدارة مرور أسوان بسحب رخص السائق ( أ. خ. ع) للسيارة رقم ( 6728 ) وتحرير مخالفة مرورية له وخاصة مع انتهاء مدة رخصة الثيادة فى بداية الشهر المنقضى.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالابلاغ الفوري على تطبيق عين المواطن الذى أطلقته المحافظة عن أى مخالفات مشابه للحد من ظاهرة إنتشار غسيل السيارات والمركبات بمختلف أنواعها في الشوارع مما يؤثر سلبا على طبقة الأسفلت بالطرق، وبالتالي يحدث أضرار بالغة للمشاة والمركبات.