الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يضبط سائق أثناء غسل شاحنة بمدخل الكوبرى الملجم

السيارة أثناء ضبطها
السيارة أثناء ضبطها

عقب قيامه بجولة ميدانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وأثناء عودته بمدخل كوبري أسوان الملجم ضبط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أحد سائقي شاحنات النقل الثقيل، وهو يقوم بإجراء عملية غسيل السيارة والمقطورة الملحقة بها مما يسبب أضرار بالغة لطبقة الأسفلت التي قامت الدولة بصرف ملايين الجنيهات عليها، بالإضافة إلى تسبب ذلك في تعطيل الحركة المرورية. 

 

وكلف محافظ أسوان إدارة مرور أسوان بسحب رخص السائق ( أ. خ. ع) للسيارة رقم ( 6728 ) وتحرير مخالفة مرورية له وخاصة مع انتهاء مدة رخصة الثيادة فى بداية الشهر المنقضى. 

 

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالابلاغ الفوري على تطبيق عين المواطن الذى أطلقته المحافظة عن أى مخالفات مشابه للحد من ظاهرة إنتشار غسيل السيارات والمركبات بمختلف أنواعها في الشوارع مما يؤثر سلبا على طبقة الأسفلت بالطرق، وبالتالي يحدث أضرار بالغة للمشاة والمركبات.

أسوان سحب رخصة محافظ أسوان ضبط أحد سائقى شاحنات النقل الثقيل كوبرى أسوان الملجم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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