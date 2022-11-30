الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قبل ساعات من افتتاحها.. رئيس جهاز «المنصورة الجديدة» يكشف مزايا المدينة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

كشف المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن مزايا مدينة المنصورة الجديدة، قائلا: “متكاملة الخدمات والمرافق وبها جامعة، بالإضافة إلى هناك 1400 شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأربعاء، أن المدن الجديدة تحقق التنمية الشاملة في ربوع مصر.

وأكد أن هناك ما يقرب من 7 آلاف شقة سكنية جاهزين في المدينة ضمن مشروع الإسكان، مشيراً إلى أن المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع وتتمتع بتكنولوجيا حديثة. 

ولفت إلى أنه من المُقرر خلال ساعات افتتاح مدينة ذكية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين، وبها كامل الخدمات حاليا من مدارس وأسواق ومراكز صحية 3 مدارس، بخلاف مدرسة دولية تعمل حاليا، كما يتوفر بها مركز طبي و8 أسواق، حيث يتكون كل سوق من ٧ محال وصيدلية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة على مساحة 236 فداناً، والتي تتكون من 4 مراحل، وتتميز بتواجد جميع المشروعات السكنية التي تناسب كل فئات المجتمع.

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وائل لطفي

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