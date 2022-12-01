أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 ديسمبر 2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس عند نفس مستوى الانخفاض الذي وصلت له منذ عدة أيام، وسجلت الدواجن البيضاء ٣٥ جنيها في بورصة الدواجن.

واستقرت أيضًا سعر البيض خلال تعاملات اليوم عند مستوى ٦٥ جنيها للكرتونة في المزرعة، بعد تراجعها بفارق كبير خلال عدة أسابيع حيث تخطى سعرها لفترة طويلة ٨٠ جنيها لدى وصولها للمستهلك، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدواجن اليوم وسعر البيض.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء وزن كيلو من 35.00 جنيها إلى 36.00 جنيها.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 49.00 جنيها إلى 50.00 جنيها.

سعر الدواجن البلدي وزن كيلو من 54.00 جنيها إلى 56.00 جنيها.

سعر الفراخ أمهات أبيض وزن كيلو من 27.00 جنيها إلى 28.00 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض من 01.75 جنيه إلى 02.00 جنيه.

كتكوت ساسو من 04.50 جنيه إلى 04.75 جنيه.

كتكوت بلدي من 04.00 جنيه إلى 04.50 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيه الى 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوما من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه.

سعر كتكوت سمان أسمر بري من 02.25 جنيه إلى 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين من 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيهات.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم من 05.50 جنيه إلى 06.00 جنيهات.

سعر البيض اليوم

واصلت أسعار البيض تراجعها دون مستوى ٧٠ جنيها للكرتونة في المزرعة بعد أن ارتفعت لعدة أسابيع ووصل سعر بيعها للمستهلك في أغلب المحافظات، وجاء سعر بيع البيض اليوم كالتالي: