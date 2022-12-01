سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

تباين سعر الدولار اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر في أغلب البنوك، بينما ارتفع ارتفاعًا طفيفًا لا يتعدى قروش في البعض الأخر.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ٢٤.٥٩ جنيه للبيع، وارتفعت أسعار الدولار في السوق المصري منذ بداية الشهر الجاري من ١٩ جنيهًا إلى أن تخطى مستوى ٢٤ جنيهًا بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة ٢٠٠ نقطة وتحرير سعر الصرف، مما رفع سعر الدولار وباقي العملات أمام الجنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس ١ ديسمبر 2022 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 24,52 جنيه للشراء، و 24,59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 24.52 جنيه، و24.59 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

وسجل في بنك التعمير والإسكان: 24.56 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الاستثمار العربي للبيع 24.6000 جنيه ، 24.5800جنيه للشراء.

بلغ في بنك قطر الوطني الأهلي-QNB 24.6000جنيه للبيع، و 24.5 جنيه للشراء.

تراجع الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في التداولات العالمية أكبر تراجع له وأكبر خسارة شهرية منذ عام ٢٠١٠، وسط تخبط الأسواق في انتظار خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول.

في حين كان اليورو صاحب أفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 0.3٪ قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو التي قد تظهر أول تباطؤ منذ يونيو من العام الماضي.