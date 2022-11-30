الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تأهل الأرجنتين وبولندا وأستراليا.. مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أُسدل الستار على مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث تم الكشف عن المتأهلين والمغادرين للمونديال.

منتخب أستراليا حجز تذكرة العبور لثمن النهائي، وذلك بانتصاره على الدنمارك بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ليحتل وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط خلف فرنسا المتأهلة سلفًا، بفارق الأهداف.

أما في المجموعة الثالثة، فتأهل منتخبا الأرجنتين وبولندا، بعد انتصار “ راقصو التانجو” على رفاق روبرت ليفاندوفسكي بهدفين دون مقابل، ليتأهلا كأول وثان على الترتيب.

وبذلك، تحدد أطراف مباراتين إضافيتين في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث سيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الأسترالي، فيما سيصطدم منتخب فرنسا ببولندا

مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

أما عن موعد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 فنستعرضها كالآتي

3 ديسمبر

هولندا ضد أمريكا - الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

الأرجنتين ضد أستراليا - التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

4 ديسمبر

فرنسا ضد بولندا - الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

إنجلترا ضد السنغال - التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

سيتم تحديد باقي المباريات لاحقًا بعد نهاية الجولة الثالثة لدور المجموعات.

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