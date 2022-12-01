الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة تكشف أهمية توقيع اتفاق الإغلاق المالى بمليار دولار لإقامة محطتى طاقة متجددة

توقيع اتفاق الإغلاق
توقيع اتفاق الإغلاق المالي

أوضحت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أهمية توقيع اتفاق الإغلاق المالي بمليار دولار، لإقامة محطتي طاقة متجددة بأسوان والبحر الأحمر، في هذا التوقيت، قائلة: "إن مصر حققت رؤيتها على أرض الواقع ضمن استراتيجية 2035، لضمان أمن الطاقة واستدامتها وتنويع مصادرها".

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع عبر فضائية «extra news»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش: «نحن ماضون في طريقنا وتحولنا إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة»، لافتة إلى أن مصر لم تترك ملف الطاقة تبعًا للظروف الدولية، وإنما خططت وعملت وفق تخصصات، ووضعت مسارات متوازية، لتحقيق خطة هامة جدًا بعيدًا عن كل التحديات، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بهدف تنمية مصادر الطاقة وتنويعها وتعظيمها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي». 

وأوضحت الدكتورة وفاء علي، أن هناك توزيع للمشروعات الخاصة بملف التحول الطاقي التي تعتبر الذراع الأيمن للتنمية المستدامة على الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية، مثل مشروعات الطاقة الشمسية.

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