الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 سيدات للمحاكمة لاتهامهن بسرقة الهواتف فى الوايلى

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، إحالة 3 سيدات للمحاكمة، لاتهامهن بسرقة الهواتف في منطقة الوايلى. 

كانت قد نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مكافحة السرقة، في ضبط (3 سيدات "لهن معلومات جنائية")، لقيامهن بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات حال سيرها بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبتطوير مناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وعُثر بحوزتهن على 4 هواتف أخرى من متحصلات وقائع سرقة.

القاهرة إحالة 3 سيدات سرقة الهواتف الوايلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

مستفيدون من «حياة كريمة»: تنتشل الأسر الفقيرة من الغلاء

4 أشقاء يقتلون نجل عمهم أمام منزله بسبب خلافات بالقليوبية

بعد تأهل الأرجنتين وبولندا وأستراليا.. مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

«التعمير فى كل مكان»| «المنصورة الجديدة».. مدينة الجيل الرابع بمواصفات عالمية

أسامة الأزهرى: هذه محرمات سهلتها مواقع التواصل الاجتماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى