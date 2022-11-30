إحالة 3 سيدات للمحاكمة لاتهامهن بسرقة الهواتف فى الوايلى

قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، إحالة 3 سيدات للمحاكمة، لاتهامهن بسرقة الهواتف في منطقة الوايلى.

كانت قد نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مكافحة السرقة، في ضبط (3 سيدات "لهن معلومات جنائية")، لقيامهن بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات حال سيرها بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبتطوير مناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وعُثر بحوزتهن على 4 هواتف أخرى من متحصلات وقائع سرقة.