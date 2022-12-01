الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام عامل بالشروع فى قتل زوجته بالقاهرة

حبس
حبس

تنشر "الدستور" تقرير مصلحة الطب الشرعي في اتهام عامل بالشروع في قتل زوجته وإجهاضها عمدًا، لشكه في سوء سلوكها وعلاقتها بأحد أصدقائه بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجنى عليها - والواردة بالبند ج من ملاحظات النيابة العامة - إصابات ذات طبيعة قطعية وطعنية، حدثت نتيجة المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب كالسكين، وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بأقوال الشاهدة الأولى وفي تاريخ معاصر للواقعة.

وأضاف التقرير أن الشاهدة الأولى كانت حاملًا وتم إجراء عملية جراحية لها لإنهاء حملها وإنقاذ حياتها في تاريخ معاصر للواقعة، وبتوقيع الصفة التشريحية على جنينها تبين أنها أنثى في حوالي الشهر السادس من الأشهر الرحمية، ولدت ميتة ولم تتنفس الهواء، ولا يوجد ما يمنع وحدوث الوفاة نتيجة الإصابة الطعنية النافذة ببطن الأم.

وأوضح التقرير أنه بفحص التلوثات الدموية الموجودة على السكين المضبوط حوزة المتهم تبين أنها مطابقة للبصمة

الوراثية للمجنى عليها.

تفاصيل الواقعة

كانت قد أحالت النيابة العامة عامل بوفيه للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الشروع في قتل زوجته وإجهاضها عمدًا لشكه في زناها مع أحد أصدقائه بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة، وحملت القضية رقم 1917 لسنة 2022 جنايات قسم باب الشعرية، والمقيدة برقم 591 لسنة 2022 کلي وسط القاهرة.

جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أ. خ" 29 سنة عامل لأنه في يوم 10 / 7 / 2022، بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة، شرع في قتل المجني عليها "و. ع"زوجته، مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض (سكين).

تقرير الطب الشرعي عامل الشروع في قتل زوجته جهاضها عمدا القاهرة

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وائل لطفي

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تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام عامل بالشروع فى قتل زوجته بالقاهرة

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