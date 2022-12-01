الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«السياحة»: نعمل على تصور شامل لاستقطاب راغبى السياحة العلاجية إلى مصر

الدكتورة غادة شلبي
الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتقديم الدعم للسياحة العلاجية، لاستحواذ مصر على قدر كبير من منتجعات للسياحة العلاجية وتيسيرات عديدة للسائحين فيها.


وأضافت “شلبي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء Dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر لديها تأشيرة سياحية موحدة وتعمل حاليًا على وضع أنواع محددة للتأشيرات لهذه الحالات سواء للسياحة العلاجية أو لغيرها، حيث وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء يجري العمل على وضع تصور  شامل لاستقطاب راغبي  السياحة العلاجية إلى مصر.


ولفتت إلى أن مصر تتميز بمقومات طبيعية مثل المواد الكبريتية أنعمها الله بها تساعد على التعافي من بعض الأمراض بشكل طبيعي بدون تلقى علاجات.


وعن المتحف المصري الكبير، أوضحت أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لافتتاح المتحف المصري الكبير حيث يستمر العمل من كل  وزارات الدولة  في هذا المشروع الهام لوضع الرتوش الأخيرة للمتحف.

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