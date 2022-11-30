فى ختام المهرجان.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز مسابقات «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن جوائز الدورة السابعة من المهرجان في مسابقاته الثلاث "مسابقة المونودراما، ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، ومسابقة العروض الكبري".

ورصد «الدستور» في السطور التالية تفاصيل جوائز مسابقات المهرجان..

عن جوائز مسابقة «مسرح الشارع»، حصل على أفضل عرض مسرحي "مسرحية المرأة والسلطان"، من السودان ، وحصل على جائزة أفضل أداء جماعي (لجنة التحكيم الخاصة)، العرض السعودي "سجناء أحرار".

أما مسابقة المونودراما، فقد منح الفنان منير العماري من تونس، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الأداء التمثيلي، كما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض "المملوك جابر" من الإمارات العربية المتحدة، ومنحت جائزة رئيس الهيئة الدولية للمسرح للعرض المسرحي "yissh " من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما جوائز مسابقة العروض الكبري، فقد حصل على جائزة سميحة أيوب لأفضل عرض متكامل، العرض المسرحي "August" من المجر، أما جائزة محمد صبحي لأفضل إخراج فقد حصل عليها عبدالرحمن محسن عن عرض "آل كرامازوف"، وحصل على جائزة يسري الجندي لأفضل نص مسرحي إسماعيل إبراهيم عن نص "آل كرامازوف" ، كما حصل على جائزة حميد سمبيج لأفضل ممثل مصطفى خطاب عن عرض مسرحية "آل كرامازوف"، وحصلت على جائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة ميار إمام عن عرض "آل كرامازوف"، كما حصل على جائزة سامي عبدالحميد لأفضل سينوغرافيا العرض الإيطالي "soft ramis"، وحصل على جائزة صلاح القصب للجنة التحكيم الخاصة العرض الإيطالي "SoftRamis".