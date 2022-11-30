بتكريم 7 قامات فنية.. اختتام فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

اختتمت اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة شرم الشيخ، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والذي أقيم خلال الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وانطلقت فعاليات حفل الختام، بمقطع غنائي للمطربة مروة ناجي، عن جمال شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء واستعرض مقطع فيديو بعض المناظر الخلابة لمحافظة شرم الشيخ، وشارك فيه مجموعة من متدربي الورش بالمهرجان، بحضور النجم محمود حجازي، عضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح محور الشارع والفضاءات غير التقليدية.

قدمت فقرات حفل الختام، الفنانة هاجر النحراوي والتي استهلت كلمتها قائلًة: "انتهت ليالي المهرجان الليالى التي احتضنت أحلامنا.. التقينا جميعًا في رحاب المسرح الذي جمعنا بكل ما به من سحر ووفاء، ونأمل أن نعود إلى المكان ذاته لنحافظ على مكتسبات المهرجان ونطوره".

وعرض فيلم تسجيلي عن المهرجان يستعرض فعاليات الدورة السابعة، دورة نبيل الألفي، وما شملته من عروض وورش ومحاور فكرية، تلتها فقرة مرئية مجمعة لمكرمي حفل الختام وهم 7 قامات فنية "الفنان حسن العدل، والفنانة العراقية زهرة بدن والكاتب المسرحي الدكتور سامي جمعان والفنان التشكيلي دكتور نبيل الفيلكاوي ومصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، أفضل شخصية مسرحية بالدورة السابعة، وتكريم الفنان الراحل ماهر سليم الذي تسلمته ابنته أسماء ماهر".

وخلال كلمته، رحب المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان بالحضور وقال: نحمد الله على مرور المهرجان بسلام، متمنيًا رجوع ضيوف المهرجان إلى أرض الوطن بسلام وقدم التحية لأهل سيناء المتواجدين بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

واستدعي المخرج مازن الغرباوي القنصل البريطانى فابيو ونقيب الفنانين العراقيين د. جبار جودي واللواء نبيل عيسي نيابة عن اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج خالد جلال.

وأهدى الفنان حسن العدل تكريمه لزملائه جيل حرب أكتوبر ووجه الشكر للفنانة سميحة أيوب والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والمخرج الكبير خالد جلال.

وتم تكريم الفنان أحمد الرواس رئيس قسم المسرح ببلدية ظفار، كما كرم رعاة المهرجان وهم محافظ جنوب سيناء، وبلدية ظفار وتسلمها أحمد الرواس وعبدالله المرعي مسرح الشارقة الوطني وتسلمها الفنان أحمد أبورحيمة ومؤسسة الكيان وتسلمها وليد الكرداني ومجموعة دريمز للمنتجعات السياحية وشركة "إينشنت تريجر" وتسلمها مصطفي عبده وكلينك تسلمها مصعب فودة، وبوابة أخبار اليوم وتسلمها دعاء فودة، "ماس إجينسي" وتسلمها الأستاذ باهر الشافعي و"مؤسسة اتجاهات" وتسلمها محمد فاضل "دار حابي" للنشر وتسلمها محمد طعيمة ونقابة الفنانين الكويتيين وتسلمها دكتور نبيل الفيلكاوي ونقابة الفنانين العراقيين دكتور جبار جودي.

كما تم الإعلان عن جائزة حميد سمبيج، لأفضل لجنة مهنية وهي جائزة تعطي للعاملين بالمهرجان وتقام بالتعاون بين المهرجان والأستاذ أحمد أبورحيمة، رئيس دائرة الشارقة، حيث تم تكريم أعضاء لجان التحكيم الثلاثة، مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية المكونة من الفنان محمود حجازي، هونج سومي والفنان صميم حسب الله، ومسابقة مسرح المونودراما المكونة من الفنان مصطفي شعبان، بشرى إيجورك والفنان بربرا براتين، ومسابقة العروض الكبري المكونة من الفنان مجدي كامل والفنانة آلاء حسين والفنان محمد منير العرقي والفنانة لورا بلانك والفنان فانس فرنادي وتم التقاط صورة جماعية لهم.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفًا شرفيًا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.