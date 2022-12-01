الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قبل افتتاحها.. كل ما تريد معرفته عن مدينة المنصورة الجديدة

مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الإنتاج الذي يحدث في دولتنا في الوقت الحالي يدعوا للفخر، مؤكدًا أن العمل في مدينة المنصورة الجديدة والمقرر افتتاحها غدًا،  بدأ منذ عام 2017، وما تم إنجازه فيها تم في وقت قياسي.

الانتهاء من 17 مدينة جديدة كمرحلة أولى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن المدن الجديدة تم الانتهاء من 17 مدينة بكل المحافظات، وساهمت المدن في توفير فرص عمل وخدمات بكل أنواعها.

وتابع: «أننا نعمل على رفاهية المواطن والحفاظ على جودة الحياة، وأن تكون الخدمات موجودة قبل ذهاب المواطن إليها»، مؤكدًا أنه تم التعلم من المدن الأولية من زيادة المناطق الخضراء والمواصلات الداخلية والمدن الترفيهية، واختيار ألوان جاذبة لواجهات المنازل توفر الراحة النفسية. 

وأكد أنه بسبب المدن الجديدة وارتفاع فرص العمل بها ساهمت في خفض نسبة البطالة من 14% إلى 7%؛ بسبب المشروعات التي تقوم عليها الدولة. 

وأشار إلى أن البنية الأساسية من المياه والغاز والإنترنت الفائق السرعة ومحطة تحلية المياه، أخذت وقتًا طويلًا جدًا، مؤكدًا أن حجم الانفاق كله يكون في البنية الأساسية تحت الأرض ولكننا نعمل للمستقبل. 

وأوضح أن المراحل الثالية تكون أسهل لأنه تم تنفيذ محطة التحلية والمرافق تستوعب كل المدينة وشبكة الطرق وكذلك البنية الأساسية والجامعة وبها مستشفى خدمي وكذلك الخدمات الأمنية نموذج كامل لمدينة كاملة، والاستثمارات بدأت تدخل في المدينة، وهذا دليل على أنها جاذبة.

المنصورة الجديدة افتتاح افتتاحها المدن الجديدة خدمات فرص العمل المشروعات

مواد متعلقة

«التعمير فى كل مكان»| «المنصورة الجديدة».. مدينة الجيل الرابع بمواصفات عالمية

تنتمي لمدن الجيل الرابع.. أبرز المعلومات عن «المنصورة الجديدة» قبل افتتاحها غدًا

تفاصيل وشروط الحجز.. معلومات لا تعرفها عن مدينة المنصورة الجديدة

الشهابي: المنصورة الجديدة مدينة ذكية.. وأحد إنجازات الرئيس السيسي

«الأحرار الاشتراكيين» يشيد بمنشآت مدينة المنصورة الجديدة: صرح جديد

أبرزهم «المنصورة الجديدة».. كيف توسعت مصر فى إنشاء المدن الجديدة؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

زيلينسكى: انقطاع التيار الكهربائى عن 6 ملايين أوكرانى

«الشناوى»: تكريم الفنانة يسرا بمهرجان البحر الأحمر للسينما

ماكرون يحذر من أن دعم واشنطن للشركات الأمريكية يهدد بـ تفتيت الغرب

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وشروط إضافة المواليد

كأس العالم 2022.. الاتحاد الفرنسى يحتج على إلغاء هدف جريزمان فى شباك تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى