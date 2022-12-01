قبل افتتاحها.. كل ما تريد معرفته عن مدينة المنصورة الجديدة

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الإنتاج الذي يحدث في دولتنا في الوقت الحالي يدعوا للفخر، مؤكدًا أن العمل في مدينة المنصورة الجديدة والمقرر افتتاحها غدًا، بدأ منذ عام 2017، وما تم إنجازه فيها تم في وقت قياسي.

الانتهاء من 17 مدينة جديدة كمرحلة أولى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن المدن الجديدة تم الانتهاء من 17 مدينة بكل المحافظات، وساهمت المدن في توفير فرص عمل وخدمات بكل أنواعها.

وتابع: «أننا نعمل على رفاهية المواطن والحفاظ على جودة الحياة، وأن تكون الخدمات موجودة قبل ذهاب المواطن إليها»، مؤكدًا أنه تم التعلم من المدن الأولية من زيادة المناطق الخضراء والمواصلات الداخلية والمدن الترفيهية، واختيار ألوان جاذبة لواجهات المنازل توفر الراحة النفسية.

وأكد أنه بسبب المدن الجديدة وارتفاع فرص العمل بها ساهمت في خفض نسبة البطالة من 14% إلى 7%؛ بسبب المشروعات التي تقوم عليها الدولة.

وأشار إلى أن البنية الأساسية من المياه والغاز والإنترنت الفائق السرعة ومحطة تحلية المياه، أخذت وقتًا طويلًا جدًا، مؤكدًا أن حجم الانفاق كله يكون في البنية الأساسية تحت الأرض ولكننا نعمل للمستقبل.

وأوضح أن المراحل الثالية تكون أسهل لأنه تم تنفيذ محطة التحلية والمرافق تستوعب كل المدينة وشبكة الطرق وكذلك البنية الأساسية والجامعة وبها مستشفى خدمي وكذلك الخدمات الأمنية نموذج كامل لمدينة كاملة، والاستثمارات بدأت تدخل في المدينة، وهذا دليل على أنها جاذبة.