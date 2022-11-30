الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأرجنتين يهزم بولندا ويتأهلان لثمن نهائى كأس العالم 2022

الأرجنتين
الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين لدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بانتصاره على بولندا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب الأرجنتين سيطر على أحداث المباراة، وكان قريبًا من تسجيل هدف التقدم عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 11 بعد اقتحامه منطقة الجزاء متفوقًا على مدافعي بولندا، لكن تشيزني تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 29، أهدر لاعبو منتخب الأرجنتين فرصة محققة للتسجيل، عندما أرسل دي ماريا الكرة لـ ألفاريز داخل منطقة الجزاء، لكن مدافع بولندا أبعد تسديدته قبل أن تسكن الشباك، لترتد لـ ماركوس أكونيا والذي أطلق تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى تشيزني.

وحاول أنخيل دي ماريا خداع تشيزني بتوجيه ركلة ركنية في الدقيقة 33 صوب الشباك مباشرة، لكن الحارس البولندي كان يقظًا وتصدى لتسديدته.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليونيل ميسي لخطأ على تشيزني في الدقيقة 37 بعد العودة لتقنية الفيديو.

ميسي انبرى لتسديد الركلة الجزائية، لكن تشيزني تصدى لها ببراعة، محافظًا على نظافة شباكه وسلبية النتيجة.

وفي الشوط الثاني، لم يُمهل الأرجنتينيون، بولندا سوى دقيقة لتسجيل الهدف الأول عن طريق أليكسيس ماك أليستير بتسديدة أرضية من متابعة لتمريرة ناهويل مولينا من الجهة اليمنى.

واستطاع جوليان ألفاريز تسجيل الهدف الثاني لـ الأرجنتين في الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية بيمناه من متابعة لتمريرة زميله إنزو فيرنانديز داخل منطقة جزاء بولندا.

لاعبو منتخب الأرجنتين حاولوا تعزيز النتيجة، وسط استسلام تام من منتخب بولندا، الذي عول على عدم استقبال السعودية لأكثر من هدفين من شباك المكسيك، إلى أن أتى هدف سالم الدوسري.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأرجنتين لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد بولندا عند 4 نقاط، ليصعدا سويًا لدور الـ16.

وبذلك، يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الأسترالي في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022، فيما يصطدم منتخب بولندا بحامل اللقب فرنسا.

تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022، فيقوده المهاجم روبرت ليفاندوفسكي

وجاء تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.


خط الدفاع: جاكوب كيويور - كاميل جليك - بارتوش بيريزينسكي - ماتي كاش
 

خط الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي - كريستيان بيليك - بيتور زيلينسكي - جريجوري كريتشوفياك
 

خط الهجوم: كارول سويدرسكي - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد الثنائي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي في قلب الدفاع، ومشاركة جوليان ألفاريز كرأس حربة أمام ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز.

الارجنتين منتخب الارجنتين بولندا كأس العالم 2022 كأس العالم ماك أليستير ألفاريز

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