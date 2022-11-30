إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بأطفيح

شهد مركز أطفيح جنوب الجيزة، حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجتين ناريتين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

البداية كانت بورود إشارة إلى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بين قريتي عرب بني صالح وصول بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم دراجتين ناريتين مع سيارة ربع نقل بالطريق المشار إليه مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.