الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخبز حجب 8 أطنان دقيق من التداول بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

ضبطت مباحث التموين بالجيزة مدير مخبز سياحي دون ترخيص، لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 8 أطنان دقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 8 أطنان دقيق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين الجيزة مخبز سياحي جميع حجب 8 أطنان دقيق

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وائل لطفي

المدن الجديدة

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