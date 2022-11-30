الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أفراح في 26 قرية.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

حياة كريمة
حياة كريمة

يشهد مركز شربين، التابع لمحافظة الدقهلية افتتاح رئاسى لعدد من المشروعات الضخمة التى أقامتها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأول بقرى المبادرة البالغ عددها ٢٦ قرية.

وتضمنت المرحلة الاول ٢٧٨ عزبة بإجمالى ٤٣٣ مشروعا بتكلفة تخطت ٧ مليارات جنية و تعتبر قرية الحصص التى ستشهد افتتاح رئاسى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى هى القرىةً الاولى بمركز شربين و تم تنفيذ ٢٠ مشروعا بمختلف القطاعات ومن أهم هذه المشروعات التي تم الانتهاء منها 8 مجمعات لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، بجانب 8 مجمعات زراعية وبيطرية متكاملة، لتتحول الي قري مركز شربين الى قرى عصرية نموذجية بفضل مبادرة الرئيس حياة كريمة.

ومن أهم المشروعات التي تم إنجازها 52 مشروعاً في قطاع الكهرباء وهو ما قضى نهائياً على ظاهرة انقطاع الكهرباء، إضافة لإنشاء 24 مركز شباب متطور بجانب إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة لتنفيذ 26 مشروعاً لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل و18 محطة محمول و13 مكتباً للتضامن الاجتماعي و22 مكتباً للبريد، و13 منشأة للتضامن الاجتماعي، و3 مراكز شرطة، وتطوير وإعادة رصف 52 طريقاً داخلياً، و9 طرق رئيسية، وإنشاء 9 أسواق نموذجية لتحل محل الأسواق العشوائية، بجانب تغطية الترع والمصارف وغيرها من المشروعات الضخمة التي شملتها المرحلة الاولي من مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.

ووجه مجموعه من اهالى قرية الحصص الشكر للرئيس السيسي علي المشروعات والمجهود والخطة الزمنية بالنسبة لمبادرة حياه كريمة إذ تم الانتهاء من تنفيذ عشرات المشروعات في كل القطاعات لتلك القرية بوتيرة متسارعة وعلى أكمل وجه لتنمية البنى التحتية والارتقاء بحياه المواطنين.

وقال معتز الشريينى أحد اهالى قرية الحصص بمركز شربين أن ما شهدته القرية انجاز غير مسبوق على مستوى البنية التحتيه والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الى المبادرة وفرت حياه كريمة للمواطنين.

ومن جهتهم أكدوا القائمين على مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة من خلال  7 مراكز جديدة وتم بالفعل الانتهاء من معاينة وتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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