عالم مصريات: الهوية ليست باللغة أو الديانة ولكنها بالأرض والأصل

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن مصر عرفت أهمية دول الجوار منذ أيام الهكسوس.

وأضاف عالم المصريات، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "لو كانت الهوية مرتبطة باللغة لأطلق على أمريكا اسم الولايات المتحدة الإنجليزية لأنها تتحدث اللغة الإنجليزية".

وتابع: "اللغة ليست معيارًا للتعرف على الهوية"، مضيفًا:" مصر دولة غالبية سكانها من المسلمين لأن الدولة كيان اعتباري ليس له دين".

وأردف: "الهوية ليست باللغة أو الديانة ولكنها بالأرض والأصل، ونحن نشأنا في مصر فنحن مصريون".