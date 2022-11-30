الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«رزق الله»: 90% إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال رأس السنة.. وبحث زيادة الرحلات من ألمانيا

رامى رزق الله
رامى رزق الله

توقع  رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن تشهد الحركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ خلال أعياد رأس السنة المقبلة تدفقا من كافة الجنسيات الرئيسية الوافدة لمصر سواء من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا، متوقعا أن تصل نسبة الإشغالات الفندقية بشرم الشيخ إلى 90% خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد.

وأضاف رزق الله في تصريحات لـ "الدستور"، أن فترة أعياد الكريسماس ستمر هادئة وخاصة للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الأوروبية؛ نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وغيرها، كما أن هناك عروضًا تقام داخل الدول الأوربية حاليا لإبقاء مواطنيها داخلها خلال هذه الفترة، ولِكم هناك حجوزات مؤكدة على فترة نهاية العام.

وأوضح رزق الله، أن مدينة شرم الشيخ حاليا يعمها الهدوء النسبي بعد الصخب الذي منيت به إبان فترة  مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي استضافتها المدينة خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الإشغالات الفندقية الحالية بأغلب فنادق شرم الشيخ تتراوح ما بين 30% و 40% وهناك قلة من الفنادق تصل نسبة إشغالها الحالي إلى 70% آملا أن تعوض نهاية العام هذه الفترة من السكون.

توقعات بزيادة الرحلات من السوق الألمانية إلى المقاصد السياحية خلال الموسم الشتوي

وفي ذات السياق كشفت مصادر لـ"الدستور" أن هناك وفدًا لـ140 شركة سياحة ألمانية تزور مدينتي الغردقة والقاهرة، وسيقومون بجولات بالأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية لبحث زيادة عدد الرحلات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المقرر أن تقوم شركة إير كايرو إحدي الشركات التابعة إلى مصر للطيران بزيادة رحلاتها إلى ما يقرب من نحو  82 رحلة أسبوعيا، وذلك للربط بين مطاري الغردقة الدولي ومطار مرسى علم الدولي ومطار شرم الشيخ  إلى نحو 13 مدينة ألمانية خلال الموسم الشتوي الجاري، وذلك لزيادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الألمانية. 

السوق الالمانى المقاصد السياحية الموسم الشتوي شرم الشيخ الاشغالات الفندقية رأس السنة

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