الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» تنفرد بتفاصيل عقد اتحاد الكرة مع شركة توريد الملابس

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة

تنفرد جريدة «الدستور» بتفاصيل الاتفاقات شبه النهائية بين اتحاد الكرة والشركة الألمانية لتوريد الملابس.

وتم الاتفاق بين اتحاد الكرة والشركة الألمانية على كافة تفاصيل التعاقد ومتبقى فقط بعض الرتوش النهائية.

ونرصد في التقرير التالي، المبالغ المالية التى سيحصل عليها اتحاد الكرة، بالإضافة إلى قيمة المبالغ المالية عن توريد الملابس.
أولا: التعاقد لمدة 4 سنوات.

ثانيا: يحصل اتحاد الكرة على 300 ألف يورو سنويا، تحت بند عقد رعاية، بإجمالى مليون و200 ألف يورو فى الأربع سنوات.

ثالثا: يحصل اتحاد الكرة على ملابس للمنتخبات، على أن تبدأ  فى أول سنة  بقيمة مالية تصل إلى مليون و200 ألف يورو، وتصل إلى مليون 400 ألف يورو فى آخر سنة التعاقد.
 
رابعا: يحصل اتحاد الكرة على «بونص» ما يقرب من 300 إلى 400 ألف يورو، حال صعود المنتخب لكأس العالم مع زيادة هذا المبلغ حال تخطى منتخب مصر دور المجموعات.

خامسا: كما اتفق اتحاد الكرة مع شركة الملابس على حصول اتحاد الكرة على مبالغ مالية حال صعود المنتخب لكأس الأمم الأفريقية، مع زيادة المبلغ إلى أكثر من 200 يورو حال حصول المنتخب على بطولة إفريقيا.

اتحاد الكرة الشركة الألمانية المدير الفني لمنتخب مصر عقد رعاية منتخب مصر للشباب

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