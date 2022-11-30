20 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات مهملة بجمارك بورسعيد ودمياط

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيوع والمهمل بجمارك بورسعيد ودمياط جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الأحد الماضي الموافق 27 نوفمبر 2022 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المقيدة بالإدارة العامة المهمل بجمارك بورسعيد وجمارك دمياط.



وخلال جلسة المزاد تم الآتى:-

أولا: تم بيع 25 لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه جنيه.

ثانيا: تم بيع 33 لوط بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ 12 مليونا و131 ألف وخمسون جنيها.

ليبلغ إجمالي حصيلة البيع بجمارك بورسعيد 18 مليونا و331 ألف وخمسون جنيها.

ثالثا: تم بيع 3 لوطات بجمارك دمياط بمبلغ 2 مليون وألفين و10 جنيهات.

وبذلك يبلغ إجمالى حصيلة البيع النهائية بالمزاد 20 مليونا و 333 ألفا و 60 جنيها.