حبس المتهمين بالاتجار فى العملات الأجنبية بعابدين

قررت جهات التحقيق بعابدين الجزئية، الأربعاء، حبس أجنبيين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالعملات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتحصله على المبلغ المالى بحوزته من (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة الجيزة).

باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنطاق "المقاصة" لإحدى الدول، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.