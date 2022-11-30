الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار فى العملات الأجنبية بعابدين

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بعابدين الجزئية، الأربعاء، حبس أجنبيين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالعملات. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتحصله على المبلغ المالى بحوزته من (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة الجيزة).

باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنطاق "المقاصة" لإحدى الدول، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس أجنبيين الاتجار تحريات ا العملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«الوزراء» يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى

بيلاروسيا: زيادة غير مسبوقة لقوات «الناتو» فى أوروبا الشرقية

انتخاب الديمقراطى حكيم جيفريز رئيسًا لمجلس النواب الأمريكى

حبس عاطل أربعة أيام لضبطه بحوزته 4 طرب حشيش بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ يكرم المعلمين المبدعين عالميًا على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى