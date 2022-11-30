4 أشقاء يقتلون نجل عمهم أمام منزله بسبب خلافات بالقليوبية

تخلص 4 أشقاء من ابن عمهم بسبب خلافات سابقة بينهم في قرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم إنهاء الخصومة منذ 5 سنوات إلا انهم تربصوا للمجنى عليه عقب عودته من السعودية وتخلصوا منه أمام منزله وقاموا بالتمثيل بجثته أمام المواطنين.

تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وسماع شهادة الشهود والجيران وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد أبو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إخطارا من المستشفى بوصول «أ. م.ع» 42 سنة موظف ويعمل بدولة السعودية متوفى متأثرا بإصابته.

بالفحص تبين أن المجنى عليه كان يعمل بإحدى الدول العربية مندوبا لشركة لمدة 5 سنوات ونزل لمصر لقضاء فترة الإجازة، ولكنه فوجئ بذهاب 4 أشقاء أبناء عمومته وهم «م.س.ح» و«ا.س» و«ه .س» و«ع.س» وقاموا بإطلاق عيار نارى من «فرد خرطوش»، وقاموا بالتمثيل بجثته بطعنه بالسنج وفروا هاربين مع جميع أفراد الأسرة من القرية. وقام شقيق المتهمين ويدعى «ه.س» بتسليم نفسه نظرا لعدم تواجده وقت وقوع الجريمة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين، تحرر محضر بالواقعة.