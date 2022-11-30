الكشف بالمجان على 1700 مواطن خلال قافلة طبية بقرى الدلنجات

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، قافلة مجانية لخدمة أهالى قرية زاوية حمور مركز الدلنجات، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، واستقبلت عيادات "الباطنة ٣٢٤ وعيادتي الأطفال ٤١٩ وعيادة الجراحة ١٧٦ وعيادة العظام ١٩٢ وعيادة النساء ٨٦ وعيادة تنظيم الأسرة ٦٩ وعيادة القلب ١٠٢ وعيادة الأسنان ٩٠ وعيادة الجلدية ١٦١ وعيادة الأنف والأذن ٨٩" .

وأكد جميعة أنه تم الدفع بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، وتوفير جهاز رسم قلب بعيادة القلب، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ولجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

كذلك تم استبيان المواطنين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة فى القافلة ومدى جودتها، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.