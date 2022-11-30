وزيرة الثقافة: احتفالات العائلة المقدسة تراث وثروة قومية يجب الحفاظ عليها

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة في قوائم التراث غير المادي لليونسكو، قائلة إن تسجيل التراث غير المادي هو نوع من أنواع حفظ التراث المهم جدًا.

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والمُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر سجلت مجموعة من العناصر بالتراث، ومنها مسار العائلة المقدسة والذي يعد مهمًا جدًا للتراث المصري بعد تلافي عدد من الملاحظات، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية في هذا الملف من خلال التنسيق مع أعضاء لجنة اليونسكو.

وأشارت إلى أن مسار العائلة المقدسة معروف تاريخيًا وفي كل محطة كانت تقام احتفالات شعبية في مصر وتقام إلى وقتنا الحالي في نفس الأماكن التي أقيمت فيها الاحتفالات من قبل.

وأكدت أن تسجيل التراث هو صون وحفظ التراث القديم وهو ثروة قومية يجب الحفاظ عليه، متابعة: "السيرة الهلالية والتحطيب وطقوس جنى النخلة وفنون الأراجوز تم تسجيلها أيضًا، وكان قد تم تقديم ملف احتفالات مسار العائلة المقدسة وكانت هناك بعض الملاحظات وتم تقديم الملف بالشكل الجديد ولاقى القبول والاستحسان".

وعن التحقيق في اختفاء مجلدات الوقائع المصرية، أردفت أنه لا يحضر أحد تحقيقات اختفاء 6 مجلدات من جريدة الوقائع المصرية لذلك تم تحويل المسئولين والعاملين إلى النيابة.