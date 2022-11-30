محافظ كفر الشيخ يكرم طلاب وطالبات المدارس الحاصلة على المراكز الأولى

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المتميزين من الطلاب والمتفوفين والمدارس الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجالات التربية الفنية والمكتبات، والنشاط الصيفي، وتنمية القدرات والصحافة والإعلام، والمجال الكشفي الإرشادي، وتكريم الطالبات والطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي.



كما كرم محافظ كفر الشيخ خمسة طلاب في مجال التربية الفنية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في النشاط الصيفي، وكرم الطالبة جنات أحمد سعيد، التلميذة المثالية للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهوريه، والطالبتين رقية ممدوح عبدالغني ولجين محمود دياب، لحصولهما على المركز الأول في مسابقة الوعي القومي الاجتماعي.

وكرم محافظ كفر الشيخ الطالبات فرح محمد ناجي، ومي خالد محمد، وأية محمد فاروق، ومريم وائل محمد، وشهد أحمد محمد، لحصولهن على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التربية الفنية بالنشاط الصيفي.

وكرم الطالب عبدالرحمن علي السيسي، لحصوله على المركز الأول في الإلقاء، كما كرم الطلاب أحمد محمد محمود، وابراهيم محمد ابراهيم، وأحمد رضا أحمد، وملك أشرف السعيد، وسهيلة محمد أحمد، وعائشة علاء، ونورا محمود، ومهند أحمد لحصولهم على المركز الأول في تنمية القدرات.

وكرم محافظ كفر الشيخ، المدارس الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مجال الصحافة والإعلام بحصول مدرستي مطوبس الثانوية بنات في المركز الأول في مجال الإذاعة المدرسية، مدرسة النجاح الإعدادية بنات على المركز الأول في مجال الكاريكاتير، وحصول مدرسة دسوق الرسمية للغات على أفضل مكتبة نموذجية على مستوى الجمهورية.

كما كرم محافظ كفر الشيخ المدارس الفائزة في المجال الكشفي والإرشادي بحصول مدرسة سيدى سالم التجارية بنات، وبيلا الثانوية الفندقية، والنور للمكفوفين، والصم بالزعفران، على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء محمد الرويني، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سعيد عمارة، أشرف عبدالونيس، واللواء حسن البحيري، و هالة أبوالسعد، والدكتور هدى الطنباري، أعضاء مجلس النواب، والمهندس علي العجواني، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة،والعميد محمد الرويني، من مديرية الامن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وأعضاء برلمان الشباب.