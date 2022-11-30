مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

استقبل مستشفى الشهداء المركزي بالمنوفية جثة شخص وإصابة آخر عقب تعرضهما لحادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بالمنوفية على طريق دنشواي الشهداء بمركز الشهداء.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء بوقوع حادث على طريق دنشواي - الشهداء ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر وتم نقلهم الي المستشفي فى حالة خطيره ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

على الفور، انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء الي موقع الحادث للمعاينه وتبين لهم مصرع شاب يدعي عبد الحميد.م.ع، 33 عامًا، من قرية سرسنا جثة هامدة كما أصيب آخر يدعي قاسم.ا بإصابات خطيرة وتم إدخاله فى العناية المركزة بالمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بمركز الشهداء عامة وبقرية سرسنا، خاصة عقب ورود اخبار بوفاة أحد أبناؤها عبد الحميد الذي كان يتمتع بسيرة طيبة وأخلاق حسنة ومحبوب من الجميع، وجار إنهاء الاجراءات القانونية للفقيد بالمستشفى واستخراج تصريح الدفن، فيما يتم تقديم الرعاية الصحية للمصاب.