مخاطر الإدمان والمخدرات فى ندوة توعوية بجامعة المنوفية

نظمت كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة المنوفية ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمخدرات، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبدالرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني الجمل عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور فريد وجدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة.

تناولت الندوة كيفية الوقاية من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، حيث استضافت الكلية وفدا من فريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الحملة القومية لمكافحة المخدرات تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

وأكد الدكتور فريد وجدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق فى مكافحة وعلاج الإدمان، وشدد على ضرورة التواصل مع الصندوق وعمل الدورات اللازمة؛ لنشر الوعي وتدريب الطلاب بالكلية خلال الفترة القادمة.

وحث ممثلو الصندوق على مشاركة طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية فى نشر الوعى الوقائى لكونهم ممارسين ودارسين، وأوضحوا كذلك طرق التعامل مع خدمة الخط الساخن 16023 الذي يقدم خدمات المشورة والعلاج والتأهيل مجانا، وما يتبعه الصندوق من قيم مهنية وأخلاقية تحفظ خصوصية الأفراد فى سرية تامة.

تم خلال الندوة تدريب الطلاب على طرق الوقاية والمواجهة ونشر الوعى، وتم استعراض أنواع المخدرات وخطورتها على الصحة.

كما أشار ممثلو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى ضرورة انضمام الطلاب للحملات والمبادرات التى ينظمها الصندوق بشكل دورى، وذلك لرفع الوعى بمخاطر المواد المخدرة وطرق الاكتشاف المبكر للمصابين وأهمية الوقاية والمشاركة فى المهرجانات والمسابقات الرياضية والثقافية والاجتماعية وجميع الأنشطة والمعسكرات الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت شعار أنت أقوى من المخدرات.

ضم وفد المبادرة الدكتورة إيمان شكر منسق عام جامعة المنوفية وعلاء فتحى مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، ومن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نهى عبدالصادق رئيس وحدة متطوعي المنوفية وهدى السيد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالصندوق وعدد من الشباب المتطوع بالمبادرة منهم محمد خيري ومحمد صديق وهايدي.