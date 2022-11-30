الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس
حبس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية فى مختلف المجالات العلمية ومنح الدارسين شهادات دراسية وهمية ومزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بداخل وخارج البلاد – على غير الحقيقة- وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر  الكيان الوهمى المشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد من الشهادات المتنوعة "خالية البيانات ومعدة للاستخدام منسوبة لجهات مختلفة" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - 4 أكلاشيه باسم المركز- دفتر إيصالات إستلام نقدية بإجمالى مبلغ مالى قُدر بـ(730 ألف جنيه) - مجموعة من أوراق الدعاية باسم المركز التعليمى الوهمى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - طابعة ألوان- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين احتوائه على البرنامج المستخدم فى عمليات التزوير، نماذج أختام لجهات مختلفة).

وأمكن الاستدلال على عدد 5 أشخاص من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهم المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص الإسكندرية كيان تعليمي وهمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

عبدالمجيد محمود يشكر السيسى: «تكريم غير متوقع.. ورؤية الرئيس سباقة دائمًا»

مخاطر الإدمان والمخدرات فى ندوة توعوية بجامعة المنوفية

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

«التعمير فى كل مكان»| «المنصورة الجديدة».. مدينة الجيل الرابع بمواصفات عالمية

جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنظم ندوة تثقيفية بعنوان «كوني سر قوتك» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى