ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية فى مختلف المجالات العلمية ومنح الدارسين شهادات دراسية وهمية ومزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بداخل وخارج البلاد – على غير الحقيقة- وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمى المشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد من الشهادات المتنوعة "خالية البيانات ومعدة للاستخدام منسوبة لجهات مختلفة" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - 4 أكلاشيه باسم المركز- دفتر إيصالات إستلام نقدية بإجمالى مبلغ مالى قُدر بـ(730 ألف جنيه) - مجموعة من أوراق الدعاية باسم المركز التعليمى الوهمى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - طابعة ألوان- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين احتوائه على البرنامج المستخدم فى عمليات التزوير، نماذج أختام لجهات مختلفة).

وأمكن الاستدلال على عدد 5 أشخاص من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهم المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.