قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إن الرقائق الإلكترونية أو الشرائح الإلكترونية التي تعتمد على أشباه الموصلات تعتبر العمود الفقري لصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن جميع الحاسبات الآلية والبرمجيات الخاصة بها، والهواتف الذكية والأجهزة الطبية الذكية، والأسلحة الجديدة الذكية والأقمار الصناعية، كلها معتمدة على الرقائق الإلكترونية.

وأوضح غنيم أن القيمة السوقية للاستثمارات في الرقائق الإلكترونية تعدت 2 تريليون دولار، لدرجة أن الصين وحدها تشتري سنويًا بما يعادل 300 مليار دولار، لافتاً إلى أنها صناعة رغم أنها ذات حجم صغير كقيمة شرائح، لكن قيمتها السوقية ضخمة.

وتعتبر الرقائق الإلكترونية، قطع صغيرة مصنوعة من السيليكون، يتم تغليفها في حاوية من البلاستيك أو الخزف تسمى الحزمة، وتعمل الرقائق الإلكترونية على تضخيم الإشارات الكهربائية ، أو تعمل كمفتاح تشغيل- إيقاف في تطبيقات الحاسب الآلي (الكمبيوتر).