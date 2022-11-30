الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عميد «تجارة الإسكندرية» يكرم طالبة من ذوي الهمم: «مصدر إلهام لزملائها»

عميد كلية التجارة
عميد كلية التجارة يكرم الطالبة نصرة من ذوي الهمم

كرم الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، جامعة الإسكندرية الطالبة نصرة محمد مصطفى، بالفرقة الثانية شعبة اللغة العربية، بمنحها ميدالية اليوبيل الماسى للكلية، تقديرا لجهودها من أجل الحصول على تقديرات عالية في المقررات رغم ظروفها، مُشيرًا إلى أنها أصبحت مصدرًا لإلهام زملائها.

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وتابع أنه رغم ظروفها إلا أنها رفضت أية تسهيلات في الإمتحانات، أو معاونة أحد زملائها لها بالكتابه داخل اللجان بل صممت أن تكتب وتمسك القلم بفمها وتكتب لنفسها.

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وأعربت الطالبة نصرة عن فخرها بالانتماء لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، والتي طالما حلمت بالالتحاق بها منذ صغرها.

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وأشاد العميد السيد الصيفي بالطالبة، مؤكدًا على دعمه والعاملون بالكلية والجامعة لها لجميع الطلاب وخاصًة ذوى الهمم.

نصرة ملهمة الإسكندرية

ورصد “الدستور” في تقرير مفصل، قصة نصرة المغربي ومعاناتها مع مرض ضمور العضلات، التي وُلدت به واصبح رفيق حياتها، وكيف تحدت مرضها وأكتشفت مميزاتها، واستخدمت فمها في الكتابة، واستغنت عن الكرسي المتحرك، فحولت المحنة إلى منحة، واصبحت قصتها ملهمة جعلتها نموذج للطاقة الإيجابية والأمل.

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عميد كلية التجارة الطالبة نصرة ميدالية اليوبيل الماسى للكلية قهرت ضمور العضلات ملهمة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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