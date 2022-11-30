الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بسبب إعادة تشغيل المصانع.. طلبات إحاطة ومناقشة لوزير الصناعة والتجارة في البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل مواجهة أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بعدد كبير من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة.

 

وجاءت أبرز الأدوات البرلمانية التي يواجه بها أعضاء مجلس النواب، وزير التجارة والصناعة، الثلاثاء المقبل، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.


بينما جاءت بعض أبرز طلبات مناقشة عامة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به.​


ويواجه أعضاء المجلس، الوزير بطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي طلبات مناقشة إعادة تشغيل المصانع الصناعة المصرية طلبات إحاطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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