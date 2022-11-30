بسبب إعادة تشغيل المصانع.. طلبات إحاطة ومناقشة لوزير الصناعة والتجارة في البرلمان

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل مواجهة أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بعدد كبير من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة.

وجاءت أبرز الأدوات البرلمانية التي يواجه بها أعضاء مجلس النواب، وزير التجارة والصناعة، الثلاثاء المقبل، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.



بينما جاءت بعض أبرز طلبات مناقشة عامة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به.​



ويواجه أعضاء المجلس، الوزير بطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.