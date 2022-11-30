الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكشف تفاصيل سرقة 3 أشخاص بأكتوبر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (شقيقين ، وصديقهما "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") أنه حال قيام الشقيقين بطلب توسط من صديقهما لتغيير عملات أجنبية خارج نطاق المصارف الشرعية ، وإتفقوا على التقابل مع أحد الأشخاص بدائرة القسم . 

حيث أوهمهم ذات الشخص وآخر كان بصحبته على تجهيز العملة الأجنبية، وحال الانتظار فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها (عدد 5 أشخاص) انتحلوا صفة رجال شرطة وإصطحبوا المُبلغين واستولوا على (سيارة خاصة بأحدهم بها "مبلغ مالي- عدد 4 هواتف محمولة- لاب توب - بعض الأوراق") ، وعقب ذلك تخلوا عن المبلغين وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (15 ومن بينهم أحد المُبلغين "الصديق المشار إليه") .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم عدا أحدهم "محدد" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 كما تبين قيام (صاحب سيارة مشروبات – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر) بالإستيلاء على السيارة وما بداخلها .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه وجد السيارة متروكة فقام بالإستيلاء عليها وما بها وتم بإرشاده ضبط السيارة والمسروقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة شقيقين صديقهما الشقيقين توسط غيير عملات أجنبية المصارف الشرعية

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