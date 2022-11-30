«تأشيرة صداقة» تسمح للمصريين بأداء العمرة (التفاصيل كاملة)

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، تفاصيل إتاحة السعودية زيارة شخصية تسمح بتأدية مناسك العمرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن أي مواطن سعودي يحق له الدخول على موقع التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، وطلب تأشيرة لمواطن مصري لتأدية العمرة، والتنقل داخل المملكة بحرية تامة.

وأضاف حنفي أن هذا الأمر يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية (2030)؛ مؤكدًا أن هذه التأشيرة متاحة للمصريين الذين لهم أصدقاء سعوديون، ومتاحة حتى شهر رمضان المقبل، لكنها لا تمنح صاحبها الحق في تأدية فريضة الحج.

وأكد أن القيمة المادية التي يتكلفها المسافر المصري تتمثل في دفع رسوم مالية خاصة بالتأمين، بالإضافة لقيمة تذكرة الطيران، موضحاً أن استخراج هذه التأشيرة يكون من جانب الأشخاص السعوديين لأصدقائهم المصريين، وتتم خلال دقائق.

وأشار إلى أن المملكة ستتيح تأشيرات عمل لـ 27 مليون شخص سيكون للمصريين النصيب الأكبر منها، وهي لجميع المهن وستكون أولوية الفرص للكفاءات، مؤكدًا عدم تحديد الوظائف المطلوبة لهذه التأشيرات حتى الآن.