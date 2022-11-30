الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تأشيرة صداقة» تسمح للمصريين بأداء العمرة (التفاصيل كاملة)

العمرة
العمرة

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، تفاصيل إتاحة السعودية زيارة شخصية تسمح بتأدية مناسك العمرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن أي مواطن سعودي يحق له الدخول على موقع التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، وطلب تأشيرة لمواطن مصري لتأدية العمرة، والتنقل داخل المملكة بحرية تامة.

وأضاف حنفي أن هذا الأمر يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية (2030)؛ مؤكدًا أن هذه التأشيرة متاحة للمصريين الذين لهم أصدقاء سعوديون، ومتاحة حتى شهر رمضان المقبل، لكنها لا تمنح صاحبها الحق في تأدية فريضة الحج.

وأكد أن القيمة المادية التي يتكلفها المسافر المصري تتمثل في دفع رسوم مالية خاصة بالتأمين، بالإضافة لقيمة تذكرة الطيران، موضحاً أن استخراج هذه التأشيرة يكون من جانب الأشخاص السعوديين لأصدقائهم المصريين، وتتم خلال دقائق.

وأشار إلى أن المملكة ستتيح تأشيرات عمل لـ 27 مليون شخص سيكون للمصريين النصيب الأكبر منها، وهي لجميع المهن وستكون أولوية الفرص للكفاءات، مؤكدًا عدم تحديد الوظائف المطلوبة لهذه التأشيرات حتى الآن. 

مواد متعلقة

«تنفيذاً لتوجيهات الرئيس».. مدبولى: نتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين

مدبولى: 60 مليار جنيه تكلفة استثمارات قطاع الاتصالات بـ«حياة كريمة»

مدبولى: مصر حرصت على تهيئة مناخ داعم لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات

بتوجيهات السيسى.. تفاصيل أول مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية بمصر

زكى القاضى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى أحد مكتسبات الجمهورية الجديدة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام وموعد عودتها للغناء

«حياة كريمة»: تطوير 43 قرية رئيسية فى البحيرة

تفاصيل وشروط الحجز.. معلومات لا تعرفها عن مدينة المنصورة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

عبدالمجيد محمود يشكر السيسى: «تكريم غير متوقع.. ورؤية الرئيس سباقة دائمًا»

مخاطر الإدمان والمخدرات فى ندوة توعوية بجامعة المنوفية

جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنظم ندوة تثقيفية بعنوان «كوني سر قوتك» (صور)

«التعمير فى كل مكان»| «المنصورة الجديدة».. مدينة الجيل الرابع بمواصفات عالمية

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى