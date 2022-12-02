«في اللانش بوكس».. وجبات إفطار مدرسية مغذية موفرة لطفلك

تحتار الأمهات الآن وتبحث الكثير عن أفضل طرق تحضير "لانش بوكس" للأطفال، واللاتي يراعين أن يكون غنيا بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل، وفي الوقت ذاته منخفض التكلفة.

وتعاني الأمهات في اختيار وجبة الإفطار لأطفالهن عند ذهابهم للمدرسة، وذلك نتيجة عدم حبهم لتناول الأطعمة الصحية، وبخاصة الساندوتشات التي تضعها لهم داخل "اللانش بوكس"، مما يضطرهن للبحث عن طرق تجعل الطفل يتناول طعامه للاستفادة منه وإمداد جسمه بالطاقة.

- مكونات الوجبة الصحية

وحددت الدكتورة نيللي شمس، استشاري الصحة الغذائية العلاجية والصحة العامة ورئيس الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحي، خلال لقاء مع برنامج "جروب الماميز"، كيفية تقديم وجبة صحية متكاملة للأطفال وكيف تصنعها الأم، مؤكدة أن "اللانش بوكس" لابد أن يكون حسب مزاج الطفل، ولا يجوز وضع ما لا يرغب به، لأنه من الطبيعي أن يعود به من المدرسية.

ولفتت إلى أن الأطفال يفضلون الوجبات السريعة داخل المدارس، لذلك لابد أن يكون الطعام الذي يأخذه من المنزل شهيا، ولا يقتصر فقط على الساندويش بل يوضع معه السناكس والفشار والفواكه المجففة موضوع عليها شيكولاتة داكنة، والمكسرات، وزبدة الفول السوداني، كونها مشبعة.

- مكونات "اللانش بوكس" المدرسي

وأوضحت استشاري الصحة، أنه يجب تناول 3 وجبات في اليوم وفي المنتصف السناكس مثل السوداني غير المملح أوغير المحمص، وتناول فواكه مختلفة، وبعد عودته من المدرسة يجب أن تكون وجبة الغداء متكاملة من الأشياء المفضلة لديه.

ومع الارتفاع الكبير في الأسعار بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بات من الصعب على الأمهات العثور على أفكار لانش بوكس رخيصة ومغذية للأطفال الصغار فى المدارس، وتحظى بشهية لديهم، ولكن يمكن للأمهات تجهيز لانش بوكس لا تزيد تكلفته عن 5 جنيهات فقط، ويكون غنيا بالعناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك، وذلك كالتالي:-

- بيضة مسلوقة.

- قدر من الفول بما يعادل 2 جنيه

- حبة خيار مع تقطيعها شرائح

- كمون أو ملح.

- نصف أو 1 رغيف.

و تتمحور فكرة "اللانش بوكس" حول تقطيع البيض المسلوق حلقات دائرية ومرشوش عليها كمون والقليل من الملح ويتم وضعه فى مكان بمفردها، وبعد ذلك يتم وضع الفول المحوج في مكان منفصل، مع تقطيع حبة الخيار بشكل جذاب مع كمية الخبز البلدي أو الشامي.