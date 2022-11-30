محلل اقتصادي يكشف التوقعات لقرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب مطلع ديسمبر

قال محمد هشام، المحلل الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه مطلع الشهر المقبل أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بنسبة 70%، وأن يقوم برفعها بـ 75 نقطة أساس بنسبة 30%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن هذه التوقعات، وهذا التسعير جاء من بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت تباطؤ قوي خلال أكتوبر الماضي إلى 7.7%، وكان أدنى مستوى للتضخم منذ بداية 2022، وتحديدًا منذ يناير الماضي.

وأوضح هشام أن الأسواق تراقب اليوم مساءً خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتأخذ منه تلميحات أو إشارات، حول ما إذا سيقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنفس الوتيرة التي قام بها خلال آخر أربع اجتماعات، لافتاً إلى أن الفيدرالي القومي رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس أربع مرات على التوالي في آخر أربع اجتماعات.

وأشار إلى أن هناك توقعات بأن تباطؤ الوتيرة بالتدريج خلال الفترة القادمة، موضحا أن هذه التوقعات ستتأكد بمزيد من البيانات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت بعض الإيجابية، كما أن توظيف القطاع الخاص اليوم أظهر إيجابية أيضًا بعرض المزيد من الوظائف.