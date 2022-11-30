جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنظم ندوة تثقيفية بعنوان «كوني سر قوتك» (صور)

نظم جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان “كوني سر قوتك” ضمن الفعاليات التي تنظمها وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز بغرض تثقيف وتوعية المرأة بحقوقها، برعاية المهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

شاركت في الندوة المهندسة حنان عبد العظيم، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز ونائب رئيس الجهاز وعدد من القيادات التنفيذية بالجهاز.

وأشاد المهندس عادل سعيد النجار، رئيس الجهاز، في كلمته، بدور المرأة و أهميتها المجتمعية

فقد كرم الله المرأة ورفع قدرها ومنزلتها وأعطاها حقوقها على أكمل وجه وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً)، لذلك فمن الضرورى التصدى لمظاهر العنف ضد المرأة.

وتناولت الدكتورة منى عادل، مدرس الصحة العامة بكلية طب جامعة 6 أكتوبر، كيفيه اكتساب العادات الإيجابية التى تعزز حقوق المرأة والمساعدة فى رفع الوعى العام لحماية المرأة من الاضطهاد والعنف بكافة أشكاله، مع فرض عقوبات قانونية لكل من يمارس العنف ضد المرأه حتى يساعد فى بناء امرأه قوية .

من جانبها، أشارت منى كامل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المرأة على مر العصور أثبتت قدرتها علي تحمل المسؤوليات وتحدي المستحيلات، فهي شريك الرجل في التقدم والنهضة والعطاء والابداع والتربية فهى الأساس .

وأدار أحمد عادل، عضو وحدة الدعم القانونى لخط نجدة الطفل، حوارًا مع طالبات المدارس حول أنواع العنف الذي تتعرض له الفتيات من سن الطفولة وكيفية الدفاع عن النفس والتوعية بخط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ عن حالات العنف.