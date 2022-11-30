وكيل أوقاف السويس: حب الوطن أصل إيمانى وواجب شرعى

أجرى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس الشيخ ماجد راضي جولة مساء اليوم؛ لمتابعة سير العمل بالمركز الثقافي الإسلامي بمسجد بدر ببورتوفيق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف، خلال محاضرته إن حب الوطن. أصل إيماني وواجب شرعي، فقد علمنا نبينا صلي الله عليه وسلم في حبه لوطنه الذي ولد فيه وعاش فيه كيف يكون حب الأوطان حين خاطب مكة بلد الله الحرام والله أعلم إنك أحب بلاد الله إلي الله وأحب بلاد الله إليً ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ومن مكة إلي المدينة المنورة داعيا ربه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فوطننا الغالي مصر الكنانة نسأل الله أن يحفظها من كل مكروه وسوء.

وتابع الحديث الدكتور محمد سيد حامد، عميد المركز الثقافي الإسلامي بالسويس أن وطننا الحبيب مصر قد حماها الله وحفظها مصر أرض الأنبياء المذكورة في القرآن بها نهر النيل منبع الحياة، بها طور سيناء الذي اأقسم به الله في القرآن، بها منارة العلم الأزهر الشريف، حفظها الله بحفظه وأمانه.

أضاف الدكتور عبدالرحمن سعد مصطفي في حديثه أن للوطن علي المواطنين حقوقا كثيرة لابد من معرفتها والوقوف عليها للحفاظ علي الوطن واستقراره.

في الختام، تناول الحديث الدكتور أحمد مختار عبدالخالق أننا جميعا لابد أن نتكاتف ونتعاون جميعا، كل في مكانه، الداعية في دعوته، والطبيب في مشفاه، والمدرس في مدرسته، والفلاح في أرضه، والتاجر في متجره، والمهندس في مصنعه، لنؤدي ما علينا بأمانة وإتقان لنبني وطننا بناءً صحيحًا .

كانت هذه الندوة ضمن فعاليات مبادرة حق الوطن التي تقيمها مديرية أوقاف السويس وقد حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد إبراهيم عبده، رئيس شئون القرآن الكريم بالمديرية والأستاذ عادل رضوان، مدير المركز الثقافي الإسلامي، والأستاذ أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس.