الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل زيارة مساعد وزير الخارجية وسفراء أمريكا اللاتينية إلى الإسماعيلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى السفير دكتور حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، برفقة 11 سفيرًا وقائمًا بأعمال دول أمريكا اللاتينية، زيارة عمل إلى مدينة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، حيث تم افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي اللاتيني بمقر جامعة قناة السويس.

وبدأت الزيارة بمقابلة اللواء شريف فهمى، محافظ الإسماعيلية، حيث استعرض المشروعات القومية العملاقة في نطاق المحافظة في إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، وفرص الاستثمار المشترك مع الدول اللاتينية.

زيارة المنطقة الحرة للاستثمار 

وكذلك، زار مساعد وزير الخارجية برفقة سفراء دول أمريكا اللاتينية، المنطقة الحرة للاستثمار بالإسماعيلية، حيث استعرض رئيس المنطقة أبرز جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الحرة، والفرص الواعدة للاستثمار مع هذه الدول في المجالات التي تهتم بها مثل الأسمدة والصناعات الطبية والمنسوجات، ونماذج النجاح للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأتيح للسفراء والقائمين بالأعمال النقاش مع بعض المستثمرين المصريين والأجانب بشأن التسهيلات الممنوحة لهم من قبل الدولة المصرية.

لقاء رئيس غرفة التجارة

ويلي ذلك، افتتاح مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ورئيس جامعة قناة السويس والسفراء والقائمين بأعمال دول أمريكا اللاتينية، معرض صور بمقر جامعة قناة السويس، على هامش الأسبوع الثقافي اللاتيني.

وحضر الافتتاح أعضاء هيئات التدريس وطلبة جامعة قناة السويس بمختلف التخصصات العلمية والأدبية، فيما قام الفريق الفني بالجامعة بتقديم عرض فني مصري لاتيني مشترك.

وجرى لقاء برئيس غرفة التجارة بالإسماعيلية وأعضاء غرفة التجارة على هامش الزيارة، حيث استعرض رئيس الغرفة الفرص التجارية الواعدة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، مع بحث فرص رفع مستوى التبادل التجاري مع تلك الدول، ولا سيما في ضوء اتفاق التجارة الحرة مع تجمع دول الميركوسور.

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مساعد وزير الخارجية الإسماعيلية أمريكا اللاتينية جامعة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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