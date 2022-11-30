«القاهرة الإخبارية» تكشف سبب استقرار نسب التضخم بفرنسا

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن استقرار التضخم في فرنسا إلى 7.1%، موضحة السر وراء ثباته على خلاف التوقعات التي كانت ترى ارتفاعه.

ثبات نسبة التضخم كما كانت الشهر الماضي

وقال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مرسيليا، خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، إنه رغم التوقعات عن استمرار التضخم في الارتفاع إلا أن معهد الإحصاء أعلن عن ثبات نسبة التضخم كما كانت الشهر الماضي.

وأضاف، أن الخبراء أرجعوا ثبات نسبة التضخم إلى حزم المساعدات التي قدمتها الحكومة للشركات والأفراد، مؤكدًا أن الخبز ارتفع سعره بنسبة 8%، في فرنسا وبعض الدول الأوروبية وصل إلى 32%، بسبب ارتفاع أسعار الفواتير والكهرباء.

وأكد أن بداية من يناير المقبل ستقوم الحكومة الفرنسية برفع أسعار الغاز، وفي فبراير سيتم رفع أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أعلن عن تلقي 400 شركة لحزم من المساعدات وهذا يبقي التضخم على نسبته ولكن هناك من يتوقع الأسوأ مع زيادة ارتفاع الغاز والكهرباء.