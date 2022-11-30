فيديو إيحاءات جنسية يحيل أطباء تأمين صحي بالغربية للتحقيق

أحال الدكتور السيد جلال، وكيل مدير عام التأمين الصحي بالغربية، عددًا من الأطباء أصحاب واقعة مستشفي المبرة بالمحلة الكبري التابعة لهيئة التأمين الي التحقيق العاجل وانتظار القرارات بعد التحقيق في الواقعة، وذلك عقب انتشار فيديو احتفالي صاخب للأطباء على منصات التوصل حمل إشارات وأفعال غير لائقة.

وانتشرت أحد الفيديوهات على منصات التواصل لعدد من أطباء مستشفي المبرة التابعة للتأمين الصحي بالمحلة الكبري، يقومون بعمل احتفالية صاخبة داخل أحدي الغرف داخل المستشفي وصدر مشهد الفيديو حالة هياج وهستريا من مدير المستشفي والذي قام بحمل ثلج الافراح ورشها علي مناطق حساسة لعدد كبير من لأطباء الحاضرين مما اعتبرها رواد التواصل انها احائات جنسية ولا يصح أن تصدر من أطباء يحترمهم الكبير والصغير، وبناء علي ما تم تداوله تم تحويل الواقعه كاملة للتحقيق.

في سياق منفصل، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود وحدة تكافؤ الفرص في المحافظة واستعداداتها لتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المتعارف عليها دولياً ، وذلك في إطار مواصلة جهود المحافظة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ووضع الآليات الداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وأكد المحافظ أن هذه الفاعليات تتم بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة بدأ من الوحدات المحلية القروية ، وحدة حماية الطفل وحقوق الإنسان ، المجلس القومي للمرأة ، وجهاز تنمية المشروعات، ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن ،مديرية القوى العاملة ومديرية الشباب والرياضة.

وأشار رحمي أن وحدة تكافؤ الفرص قامت بتنظيم مبادرة معا ضد العنف لنشر الوعي بين السيدات وتعريفهم بأنواع العنف الأسري (في نطاق الأسرة) وكذلك المجتمعي( الغرباء والعامة) وتوضيح طرق الوقاية منه ، وبدأت أول فاعليتها بإقامة معرض اليوم الواحد بمدينة سمنود للمنتجات اليدوية والمشاريع الصغيرة بالنادي الرياضي بالتعاون مع وحدة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني لإتاحة الفرصة للسيدات للتسويق لمنتجاتهم وإيجاد مصدر رزق وتمكينهن اقتصاديا ، كما تم تنفيذ دورة مجانية بمركز التدريب بديوان عام المحافظة عن التسويق الإلكتروني بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك لتوضيح مفهوم التسويق الإلكتروني وأهميته ،وسائل التسويق وطرق اختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع ، إلى جانب تنمية مهارات التسويق الرقمي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.