حسن العدل: «سعيد بتكريمي على أرض شاركت في ملحمة عبورها»

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ندوة لتكريم الفنان حسن العدل، خلال فاعليات دورته السابعة، بحضور كلاً من الفنانة أمل الدباس، والفنان ميدو عادل، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور سيد خاطر، والفنان خالد الذهبي، وأدار الندوة الكاتب والناقد جمال عبد الناصر.

وفي بداية الندوة، قال جمال عبد الناصر: “سعدت بتكريم الفنان حسن العدل بالدورة السابعة لأنه فنان يعمل في صمت لديه ملامح تصلح لأدوار عديدة ولم يستغل حتي هذه اللحظة، وله العديد من الأعمال التي تركت أثراً كبيراً سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح”.

ومن جانبه، قال الفنان مازن الغرباوي: “تكريم حسن العدل بالنسبة لي هو انتصار لقيمة الفن والفعل المسرحي الحقيقي.. عمنا حسن العدل يعتبر من النماذج المهمة في تاريخ المسرح المصري.. وكان لي الشرف اني قمت بإخراج أكثر من عمل له، فلديه شغف وتواصل وجهد، والمثير للدهشة أن هذا الرجل كان من رجال مصر العظماء الذين حرروا أرض سيناء في حرب أكتوبر”.

وقال الفنان حسن العدل: “انا مع عمل الإنسان دون انتظار لتكريم أو شكر، فأنا لا أشعر بأي نوع من أنواع التشجيع عندما يمدحني أحد لأن المهم أن أكون سعيد وأنا أقدم عملي” ، وأعرب عن سعادته بتلقى التكريم على نفس الأرض التي شاركت في العبور لاستعادتها كأحد الجنود البواسل الذين حاربوا في أكتوبر وانتصروا .

وتابع: “هنا علي أرض سيناء استشهد الكثير من زملائنا ولكن كل التعب والفزع قد كلل بالإنتصار علي الأعداء واسترداد أرضنا الحبيبة أرض سيناء".

وعن محطاته الفنية، قال حسن العدل: “أول محطة بالنسبالي عندما كنا نلعب في المدرسة ومن حسن حظي أن المدرس كان مديرًا بالفرقة القومية ودخلت المسرح من خلاله وقدمت شخصية رجل عجوز وامراة عجوزة وشعرت بسحر تجاه المسرح”.

وتابع : في الاقاليم هناك حركة مسرحية كبيرة وكان يخرج لي في الاعدادي عبد الغفار عودة، وفي آخر سنة بالجامعة قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية وقبلت وكان محمد صبحي يقوم بإخراج هاملت حينها، ولكن استدعيت لأداء الخدمة العسكرية وانضممت للصاعقة الي أن أصبت يوم ١٦ أكتوبر، وبعد خروجي من الجيش أستكملت مسيرتي المسرحية حتي ذهبت للمسرح القومي وحينها قابلت سيدة المسرح سميحة أيوب وأشادت بي وعرضت على الالتحاق بالمعهد وقلت لها أنني الآن في المسرح القومي ولم ألتحق بالمعهد".