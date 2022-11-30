إحباط محاولة بيع 26 ألف لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء بالقاهرة

نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى إحباط محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 26 ألف لتر مواد بترولية "بنزين– سولار" في السوق السوداء بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 26 ألف لتر مواد بترولية– "بنزين– سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة) بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.