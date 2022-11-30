الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات الاستثمار الأجنبى لصناعة التعهيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، توقيع اتفاقيات الاستثمار الأجنبي لصناعة التعهيد، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بصلاح سالم.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هاني يونس، عن أن هذه الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة تستهدف خلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات لها فى مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى البلاد.

اتفاقيات الاتفاقيات التعاون الدولي التعاقدات البنك الدولي الدكتور مصطفى مدبولي السلطان حسين كامل الطاقات المتجددة المستشار الاعلامي

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