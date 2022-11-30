الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنح الدقى ترفض دعوة «إهانة الرجل المصرى» ضد هبة قطب

هبة قطب
هبة قطب

رفضت محكمة جنح الدقي الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الطبيبة هبة قطب، لاتهامها بإهانة الرجل المصري، وقضت بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا وإحالتها إلى جهات التحقيق لإحالتها لمحكمة العجوزة الجزئية.

وقدم أحد المحامين، بلاغًا للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، يتهمها فيه بالإساءة إلى الرجل المصري، والتنمر عليه، والتحريض على هدم الأسرة المصرية، وتحريضه على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري.

وذكر البلاغ المقدم أن تصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، تعد إهانة بالغة للرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصافًا لا تليق، بل تعتبر تعديًا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمرًا على الرجل المصري، وتحريضًا على هدم الأسرة المصرية، كما أن هذه التصريحات تقع تحت نشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وتشويه صورته بأنه مجتمع منحرف.

وتابع البلاغ أن هبة قطب قررت طبقًا لما جاء بتصريحاتها بالبرنامج، أن الزوج المصري لديه قناعة، أنه إذا كان حنونًا على زوجته، فإنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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